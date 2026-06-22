Unser Dorf hat Zukunft Ediger-Eller macht sich hübsch für die Bundesjury Dieter Junker 22.06.2026, 10:00 Uhr

i Ediger-Eller hat viele idyllische Plätze mit Fachwerk, viel Grün und schönen Häusern. Davon konnte sich die Bundesjury überzeugen. Dieter Junker

Vor 16 Jahren hat Ediger-Eller schon eine Goldmedaille auf Bundesebene gewinnen können – im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Jetzt ist die Doppelgemeinde als aktueller Landessieger von einer Jury begutachtet worden. Was den Experten auffiel.

Ein historischer Ortskern mit Stadtmauer, alte Kirchen, Fachwerk, Höfe, eine wunderschöne Weinkulturlandschaft, eine gute wirtschaftliche Entwicklung, gelebtes Ehrenamt und viele junge Familien, liebevoll restaurierte Häuser und ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus der ganzen Welt.







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