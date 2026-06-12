Bauprojekt an der Mosel
Dieses Gebäude könnte bald in Bernkastel-Kues stehen

Ein altes Bauprojekt, das wegen der Pandemie in Vergessenheit geriet, wird wieder aufgenommen: Am Peter-Kremer-Weg könnte ein großer Neubau entstehen. Das ist bisher geplant.

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Ein Fitnesscenter auf einer Fläche von 900 Quadratmetern, Wohnungen und Büros könnten in nächster Zeit am Peter-Kremer-Weg in Bernkastel-Kues entstehen. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde das Projekt vorgestellt. Konkret geht es um die Spitze zwischen Peter-Kremer-Weg und Cusanusstraße neben dem JUFA-Familienhotel, die derzeit noch unbebaut ist.

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