Kinder bauten ihn Der „Wichtelweg“ in Wittlich wurde mutwillig zerstört Christian Moeris 15.07.2026, 09:56 Uhr

i Vandalismus: Der Wichtelweg in Wittlich mit seinen Tierfiguren aus Holz wurde in Teilen zerstört. Der Spinne auf dem Foto wurden die Beine abgebrochen und ihr Netz ist als solches nicht mehr zu erkennen. Kinderschutzbund Kreisverband Bernkastel-Wittlich

Unbekannte haben den Wichtelweg im Wittlicher Grünewald zerstört – ein Projekt, das Kinder selbst realisiert haben. Vier Stationen sind demoliert. Wie es weitergeht und wer jetzt gebraucht wird.

W er macht so etwas? Mit großer Bestürzung reagiert der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich auf einen Vorfall von Vandalismus in Wittlich. Ein Erlebnisweg im Grünewald, der mit zehn Stationen eigens für Kinder in Wittlich gebaut wurde, ist mutwillig zerstört worden – und das auch noch zu Beginn der Sommerferien.







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