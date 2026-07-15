Unbekannte haben den Wichtelweg im Wittlicher Grünewald zerstört – ein Projekt, das Kinder selbst realisiert haben. Vier Stationen sind demoliert. Wie es weitergeht und wer jetzt gebraucht wird.
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W er macht so etwas? Mit großer Bestürzung reagiert der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich auf einen Vorfall von Vandalismus in Wittlich. Ein Erlebnisweg im Grünewald, der mit zehn Stationen eigens für Kinder in Wittlich gebaut wurde, ist mutwillig zerstört worden – und das auch noch zu Beginn der Sommerferien.