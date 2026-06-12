Seit 50 Jahren aktiv Der Jugendclub Pünderich feiert Jubiläum Winfried Simon 12.06.2026, 12:00 Uhr

i Karl-Heinz Simon war der erste Vorsitzende des Jugendclubs Pünderich, der heutige Vorsitzende ist Maximilian Dahm. Winfried Simon. RZ

Der Jugendclub Pünderich feiert bereits sein 50-jähriges Bestehen, doch seine Mitglieder sind jung (geblieben). Karl-Heinz Simon gründete den Verein als 18-Jähriger mit einigen Mitstreitern und blickt auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurück.

Karl-Heinz Simon gründete mit einigen Mitstreitern vor 50 Jahren den Jugendclub Pünderich (JCP): „Der Jugendclub ist unverzichtbar für Pünderich, er ist ein integraler Bestandteil der Dorfgemeinschaft“, sagt er. Dass es diesen Verein immer noch gibt, dass er zudem auf äußerst erfolgreiche fünf Jahrzehnte zurückblicken kann – das hat Simon damals als 18-Jähriger sicherlich nicht ahnen können.







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