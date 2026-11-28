Revival von Gregor Fuhrmann Der Cochemer Stollenbäcker ist zurück – zumindest 2026 Stefanie Braun 28.11.2026, 08:00 Uhr

i Es hat ihn in den Fingern gejuckt: Gregor Fuhrmann hat nochmal seine berühmten Mosel-Rieslingstollen gebacken. Stefanie Braun

Vor zwei Jahren war mit der Schließung seiner Bäckerei in Cochem Schluss: Nun hat Gregor Fuhrmann seinen Moselriesling-Stollen wieder gebacken.

Eigentlich war seit fast zwei Jahren Schluss: Genau am 21. Dezember 2024, um 12.30 Uhr, hat Gregor Fuhrmann die Eingangstür zu seiner Konditorei für immer geschlossen. 50 Jahre Arbeiten – das war das Ziel des gelernten Bäckers und Konditormeisters. Seine beiden Töchter, fest in ganz anderen Berufen stehend, wollen den Familienbetrieb nicht übernehmen.







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