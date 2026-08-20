Vier Tage Party Das ist das Fazit der Säubrennerkirmes in Wittlich 20.08.2026, 14:30 Uhr

i Die Fünfzigjährigen sorgen immer für besondere Stimmung auf der Säubrennerkirmes. Christina Bents

Damit die Kirmes noch besser wird: Unser Rückblick auf die Säubrennerkirmes 2026. Was „saugut“ war und wo noch Luft nach oben ist.

. D ie Temperaturen waren heiß, für rund zwei Stunden war es gespenstisch, aber der Gesamtstimmung auf der Kirmes, die friedlich verlaufen ist, wie die Polizei bestätigt, tat das keinen Abbruch. Die „Säubrenner“, wie sie liebevoll genannt wird, hat ihren Charme vor allem durch das enorme Engagement der Wittlicher selbst.







Artikel teilen

Artikel teilen