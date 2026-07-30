Veranstaltung in Bad Bertrich Das erwartet Interessierte beim Clara-Viebig-Tag Dieter Junker 30.07.2026, 07:30 Uhr

i Die Schriftstellerin Clara Viebig auf einem Ölgemälde von Fritz von Wille. Arne Houben

Mit zwei Besonderheiten wartet der 13. Clara-Viebig-Tag auf: Im Mittelpunkt stehen diesmal die sogenannten Berliner Romane der Schriftstellerin und musikalisch wird erstmals seit 100 Jahren die Werke von Viebigs Sohn erklingen.

Am kommenden Samstag, 2. August, findet in Bad Bertrich der 13. Clara-Viebig-Tag statt, der in diesem Jahr mit gleich zwei Besonderheiten aufwartet: Zum einen stehen diesmal die sogenannten Berliner Romane der Eifelschriftstellerin im Mittelpunkt des Tages, zum anderen werden aber auch erstmals seit 100 Jahren die musikalischen Werke eines Sohnes von Clara Viebig erklingen.







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