In Cochem-Zell kommen die Frauen in Sachen Politik und Gesellschaft zu wenig zu Wort – das findet Dagmar Geisbüsch und hat sich entschlossen, dem entgegenzuwirken. Angefangen mit der Wiederbelebung der Frauen-SPD.
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Die meisten Frauen stehen mitten im Leben, managen Beruf und Familie, sie hätten also viel zu sagen. Doch gerade auf dem Land melden sich immer noch zu wenige Frauen zu Wort, sei es in der Kommunalpolitik oder in der Gesellschaft. Das gefällt Dagmar Geisbüsch aus Kaisersesch nicht.