Neues Netzwerk in Cochem-Zell
Dagmar Geisbüsch will Frauen im Kreis eine Stimme geben
Dagmar Geisbüsch aus Kaisersesch möchte im neuen Netzwerk der SPD-Frauen im Kreis Cochem-Zell den Frauen eine Stimme geben.
Dagmar Geisbüsch aus Kaisersesch möchte im neuen Netzwerk der SPD-Frauen im Kreis Cochem-Zell den Frauen eine Stimme geben.
Brigitte Meier

In Cochem-Zell kommen die Frauen in Sachen Politik und Gesellschaft zu wenig zu Wort – das findet Dagmar Geisbüsch und hat sich entschlossen, dem entgegenzuwirken. Angefangen mit der Wiederbelebung der Frauen-SPD. 

Lesezeit 2 Minuten
Die meisten Frauen stehen mitten im Leben, managen Beruf und Familie, sie hätten also viel zu sagen. Doch gerade auf dem Land melden sich immer noch zu wenige Frauen zu Wort, sei es in der Kommunalpolitik oder in der Gesellschaft. Das gefällt Dagmar Geisbüsch aus Kaisersesch nicht.
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