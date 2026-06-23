Von Vätern für Väter DaddyTreff: Wie zwei Väter eine Lücke schließen wollen 23.06.2026, 18:00 Uhr

i Eines Abends, kurz vor dem Schlafengehen, kam Timo Wellems (rechts) die Idee, den „DaddyTreff“ zu gründen – auch einen seiner Freunde, Steven Schnepp, konnte er von seinem Konzept begeistern und zog ihn kurzerhand mit an Bord. Trierischer Volksfreund/Timea Heising. rierischer Volksfreund/Timea Heising

Angebote für Mütter gibt es viele – für Väter kaum. Das wollen Timo Wellems und Steven Schnepp mit ihrem „DaddyTreff“ in Wittlich ändern. Sie erzählen, worum es ihnen geht.

„Warum gibt es hier so etwas nicht auch für Väter?“ Diese Frage habe sich Timo Wellems eines Abends vor dem Schlafengehen gestellt, als er über die zahlreichen Angebote für Mütter und Kinder in Wittlich und der Region nachdachte. Der 29-Jährige sei erst seit ein paar Monaten frisch gebackener Vater und habe vor allem eins vermisst: den Austausch mit anderen Vätern.







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