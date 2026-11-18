Michaela Thönnes konnte sich beim Wettbewerb „PTA des Jahres 2026“ behaupten. Aus insgesamt 200 Bewerberinnen aus ganz Deutschland landete die PTA der Cochemer Kreuzberg-Apotheke auf Platz 4. Doch das blieb nicht ihr einziger Erfolg.
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Einen besonders erfreulichen Anlass zum Feiern hatte zu Wochenbeginn das Team der Cochemer Kreuzberg-Apotheke von Apothekerin Ursula Porten-Bergmann. Grund hierfür war die erfolgreiche Teilnahme der Pharmazeutisch Technischen Assistentin (PTA) Michaela Thönnes beim Finale des bundesweiten Wettbewerbs “PTA des Jahres 2026” in Stuttgart.