Bundesweiter Wettbewerb Cochemer PTA als „Social Hero“ ausgezeichnet Thomas Esser 18.11.2026, 12:00 Uhr

i Die pharmazeutisch technische Assistentin Michaela Thönnes (rechts) von der Cochemer Kreuzberg-Apotheke errang beim bundesweiten Wettbewerb in Stuttgart mit über 200 Teilnehmerinnen, unter anderem den Titel "Social Hero" der Kooperation PHARMA Privat. Thomas Esser

Michaela Thönnes konnte sich beim Wettbewerb „PTA des Jahres 2026“ behaupten. Aus insgesamt 200 Bewerberinnen aus ganz Deutschland landete die PTA der Cochemer Kreuzberg-Apotheke auf Platz 4. Doch das blieb nicht ihr einziger Erfolg.

Einen besonders erfreulichen Anlass zum Feiern hatte zu Wochenbeginn das Team der Cochemer Kreuzberg-Apotheke von Apothekerin Ursula Porten-Bergmann. Grund hierfür war die erfolgreiche Teilnahme der Pharmazeutisch Technischen Assistentin (PTA) Michaela Thönnes beim Finale des bundesweiten Wettbewerbs “PTA des Jahres 2026” in Stuttgart.







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