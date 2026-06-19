Konkrete Maßnahmen aufgelistet Cochem-Zell beschließt Konzept zur Klimaanpassung Dieter Junker 19.06.2026, 12:00 Uhr

Handlungsfertig, wichtig, sehr wichtig: Die Adjektive, mit denen Ratsmitglieder in Cochem-Zell das beschlossene Klimaanpassungskonzept versehen, sprechen eine klare Sprache. Doch sie mahnen auch an, was es braucht, damit das Konzept Früchte trägt.

Der Kreistag von Cochem-Zell hat einstimmig das in den vergangenen Monaten erstellte Klimaanpassungskonzept für den Kreis zur Kenntnis genommen und dessen Umsetzung beschlossen. Im September sollen die einzelnen Maßnahmen, die darin vorgeschlagen werden, besprochen und vor allem über deren Priorität entschieden werden.







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