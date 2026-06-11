Schützenswerte Tiere
BUND päppelt verlassene Wildkatzen in der Eifel auf
Dieses etwa acht Wochen alte Wildkatzenkind ist sehr geschwächt und muss mit Babynahrung gefüttert werden.
Dieses etwa acht Wochen alte Wildkatzenkind ist sehr geschwächt und muss mit Babynahrung gefüttert werden.
Agnes Hennen

Zehn verwaiste Wildkatzenbabys wurden in der Region Cochem-Zell entdeckt. Drei von ihnen werden derzeit in einem geschützten Waldgehege bei Kaisersesch aufgepäppelt – mit dem Ziel, sie später wieder in die Freiheit zu entlassen.

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In diesen Tagen klingelt das Telefon der BUND-Kreisgruppe Cochem-Zell häufig, weil Wanderer den Fund von hilflosen Wildkätzchen melden. Die Vorsitzende Agnes Hennen erklärt: „Insgesamt wissen wir von zehn wenige Wochen alten Wildkatzen, die in der Region entdeckt wurden.

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