Schützenswerte Tiere BUND päppelt verlassene Wildkatzen in der Eifel auf Brigitte Meier 11.06.2026, 16:08 Uhr

i Dieses etwa acht Wochen alte Wildkatzenkind ist sehr geschwächt und muss mit Babynahrung gefüttert werden. Agnes Hennen

Zehn verwaiste Wildkatzenbabys wurden in der Region Cochem-Zell entdeckt. Drei von ihnen werden derzeit in einem geschützten Waldgehege bei Kaisersesch aufgepäppelt – mit dem Ziel, sie später wieder in die Freiheit zu entlassen.

In diesen Tagen klingelt das Telefon der BUND-Kreisgruppe Cochem-Zell häufig, weil Wanderer den Fund von hilflosen Wildkätzchen melden. Die Vorsitzende Agnes Hennen erklärt: „Insgesamt wissen wir von zehn wenige Wochen alten Wildkatzen, die in der Region entdeckt wurden.







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