Schließung verhindert
Bremm übernimmt Sporthalle - aber mit Zähneknirschen
Die Turnhalle Bremm soll in Gemeindeeigentum übergehen, doch dafür stellt der Rat Bedingungen an die Verbandsgemeinde.
Die Turnhalle Bremm soll in Gemeindeeigentum übergehen, doch dafür stellt der Rat Bedingungen an die Verbandsgemeinde.
Dieter Junker

Nach heißen Diskussionen über die Zukunft der Turnhalle hat sich die Gemeinde Bremm nun schweren Herzens für die Übernahme vom bisherigen Eigentümer, der VG-Cochem, entschieden. Doch Bremm stellt Bedingungen. So geht es jetzt weiter.

Lesezeit 3 Minuten
Die Sporthalle in Bremm gehört der Verbandsgemeinde Cochem. Doch diese will sie loswerden und würde das Gebäude gerne der Ortsgemeinde übertragen, verbunden mit einem Investitionszuschuss von einer halben Million Euro. In Bremm ist man angesichts der laufenden Kosten für die Halle und des anstehenden Sanierungsbedarfs nicht begeistert davon, dennoch stimmte der Gemeinderat vom Vorschlag der VG zu, stellte aber Bedingungen und sparte nicht mit ...
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