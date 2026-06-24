Reben-Express Berliner Genießerzug kommt an die Mosel Hans-Peter Linz 24.06.2026, 12:00 Uhr

i Mit einem historischen Zug kommen die Berliner nach Ürzig. Daniel Prusseit

Ausgerechnet am Haltepunkt Ürzig hält diese Woche ein privater historischer Sonderzug. Ein Berliner Unternehmer hat fünf Waggons samt Lok gemietet, um auf der Fahrt von Berlin mit 90 Freunden und Geschäftspartnern zu feiern und die Mosel zu besuchen.

Eine E-Mail aus dem fernen Berlin erreichte die Wittlicher Redaktion: Darin äußert der IT-Unternehmer Daniel Prusseit großes Interesse an, aber auch Sorge um den Bahn-Haltepunkt in Ürzig. Er schreibt: „Ich bin selber sehr oft zu Gast in Ürzig und verfolge die Entwicklung immer mit Spannung und Sorge, dass er tatsächlich irgendwann ,dichtmacht‘.







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