Winterpläsier in Eller Ausstellung: Wie eine Weinlage zum „Engelspinkel“ wurde Ulrike Platten-Wirtz 27.11.2026, 14:00 Uhr

i Eine Ausstellung im Weinkeller von Herbert Budweg beim Wintermarkt in Eller erzählt die Geschichte der Weinlage „Engelspinkel“. Ulrike Platten-Wirtz

Zum vorweihnachtlichen Markt in Eller hat sich Initiator Herbert Budweg etwas Besonderes einfallen lassen. In einer Ausstellung wird die Geschichte der Weinlage „Engelspinkel“ erzählt. Zudem gibt es Handgemachtes und Kulinarisches zu entdecken.

Mit kulinarischen Spezialitäten, handgefertigten Waren und einer Kunstausstellung im Weinkeller lädt eine Gruppe Aktiver zum Winterpläsier nach Eller ein. Auch Mitinitiator Herbert Budweg öffnet den Hof seiner Essigmanufaktur. Hier werden nicht nur Feinkostprodukte und Weine angeboten.







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