Mehr als Film auf Leinwand Apollokino in Cochem für Programmvielfalt ausgezeichnet Ulrike Platten-Wirtz 24.11.2026, 12:00 Uhr

i Max Bugdahn bietet im Apollokino in Cochem eine gelungene Mischung an Filmen und Veranstaltungen. Dafür hat er zum wiederholten Mal den Kinoprogrammpreis des Landes erhalten. Ulrike Platten-Wirtz

Das Apollokino in Cochem ist das einzige gewerblich geführte Kino für rund 60.000 Menschen im Landkreis. Für das breite Angebot wurde Kinobetreiber Max Bugdahn jüngst zum 17. Mal mit dem Landes-Kinoprogrammpreis ausgezeichnet.

Blockbuster und Arthousefilme sowie Livekonzerte und Aktionen für Kinder und Senioren zeichnen das Apollokino in Cochem aus. Für das Angebot, das sich an alle Altersklassen richtet, wurde Kinobetreiber Max Bugdahn jüngst zum 17. Mal mit dem Kinoprogrammpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.







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