Das Apollokino in Cochem ist das einzige gewerblich geführte Kino für rund 60.000 Menschen im Landkreis. Für das breite Angebot wurde Kinobetreiber Max Bugdahn jüngst zum 17. Mal mit dem Landes-Kinoprogrammpreis ausgezeichnet.
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Blockbuster und Arthousefilme sowie Livekonzerte und Aktionen für Kinder und Senioren zeichnen das Apollokino in Cochem aus. Für das Angebot, das sich an alle Altersklassen richtet, wurde Kinobetreiber Max Bugdahn jüngst zum 17. Mal mit dem Kinoprogrammpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.