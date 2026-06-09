Liebe zur „Moselbleibe“ Alte Moselhäuser werden Schmuckstücke Ursula Bartz 09.06.2026, 16:00 Uhr

i Das jüngste „Kind“ der „Moselbleibe“ ist ein Stadthaus am Bärenbrunnen in Bernkastel-Kues. Zwei Jahre lang haben Michaela Schwab und ihre Familie es renoviert. Moselbleibe/Marc Foehr/Michaela Schwab

Viele Gebäude in Bernkastel-Kues standen jahrelang leer, bis Michaela Schwab sie rundum renovierte. Wir haben sie gefragt, warum sie Moselhäuser liebt und wozu sie beim Renovieren rät.

Sie traut sich an Projekte heran, die andere scheuen würden wie der Teufel das Weihwasser: Michaela Schwab, Ehefrau des unter anderem von „Christmas Moments“ bekannten Musikproduzenten Thomas Schwab. Sechs Häuser in Bernkastel-Kues hat sie schon auf den Kopf gestellt, ihnen neues Leben eingehaucht und einen besonderen Charme verliehen, sodass sich Urlaubsgäste darin wohlfühlen können.







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