Liebe zur „Moselbleibe“
Alte Moselhäuser werden Schmuckstücke
Das jüngste „Kind“ der „Moselbleibe“ ist ein Stadthaus am Bärenbrunnen in Bernkastel-Kues. Zwei Jahre lang haben Michaela Schwab
Das jüngste „Kind“ der „Moselbleibe“ ist ein Stadthaus am Bärenbrunnen in Bernkastel-Kues. Zwei Jahre lang haben Michaela Schwab und ihre Familie es renoviert.
Moselbleibe/Marc Foehr/Michaela Schwab

Viele Gebäude in Bernkastel-Kues standen jahrelang leer, bis Michaela Schwab sie rundum renovierte. Wir haben sie gefragt, warum sie Moselhäuser liebt und wozu sie beim Renovieren rät.

Lesezeit 4 Minuten
Sie traut sich an Projekte heran, die andere scheuen würden wie der Teufel das Weihwasser: Michaela Schwab, Ehefrau des unter anderem von „Christmas Moments“ bekannten Musikproduzenten Thomas Schwab. Sechs Häuser in Bernkastel-Kues hat sie schon auf den Kopf gestellt, ihnen neues Leben eingehaucht und einen besonderen Charme verliehen, sodass sich Urlaubsgäste darin wohlfühlen können.

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Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

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