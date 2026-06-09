Viele Gebäude in Bernkastel-Kues standen jahrelang leer, bis Michaela Schwab sie rundum renovierte. Wir haben sie gefragt, warum sie Moselhäuser liebt und wozu sie beim Renovieren rät.
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Sie traut sich an Projekte heran, die andere scheuen würden wie der Teufel das Weihwasser: Michaela Schwab, Ehefrau des unter anderem von „Christmas Moments“ bekannten Musikproduzenten Thomas Schwab. Sechs Häuser in Bernkastel-Kues hat sie schon auf den Kopf gestellt, ihnen neues Leben eingehaucht und einen besonderen Charme verliehen, sodass sich Urlaubsgäste darin wohlfühlen können.