90 Jahre Höhensiedlung Als der Staat die Briedeler Heck neu ordnete 11.06.2026, 12:26 Uhr

i Die Landwirtschaft prägt heute noch die Briedeler Heck. Birgit Pielen

Vor 90 Jahren veränderte staatliche Siedlungspolitik die Briedeler Heck grundlegend. Wald wurde zu Ackerland, Flächen gingen an den Staat – und Entscheidungen von damals prägen Landschaft und Nutzung bis heute.

Vor fast einem Jahrhundert begann auf der Briedeler Heck ein tiefgreifender Wandel der Landschaft und Landwirtschaft. Ausgelöst durch die große Nahrungsmittelknappheit während und nach dem Ersten Weltkrieg setzte der preußische Staat ab 1916 verstärkt auf die Erschließung bislang ungenutzter Flächen.







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