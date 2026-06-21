Bewohner spielen Theaterstück
60 Jahre St. Martin Düngenheim mit Aufführung gefeiert
Die Gründungsschwester Anna-Maria gesellt sich bei dem inklusiven Theaterstück zur Feier des 60-jährigen Bestehens des Bildungs-
Die Gründungsschwester Anna-Maria gesellt sich bei dem inklusiven Theaterstück zur Feier des 60-jährigen Bestehens des Bildungs- und Pflegeheims St. Martin Düngenheim zu den Darstellern auf der Bühne.
Brigitte Meier

1966 gründeten einige Kreuzschwestern ein kleines „Heim für schwach begabte Knaben“. Daraus entwickelte sich das Bildungs- und Pflegeheim St. Martin Düngenheim. Der runde Geburtstag wurde nun mit einem besonderen Theaterstück gefeiert.

Lesezeit 2 Minuten
Vor rund 180 Jahren ermöglichte Adèle de Glaubitz in Straßburg jungen Mädchen aus armen Verhältnissen eine Ausbildung in der Hauswirtschaft, um ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. 1848 gründete die katholische Adelige die Kongregation der Kreuzschwestern.

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