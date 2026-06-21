Bewohner spielen Theaterstück 60 Jahre St. Martin Düngenheim mit Aufführung gefeiert Brigitte Meier 21.06.2026, 16:00 Uhr

i Die Gründungsschwester Anna-Maria gesellt sich bei dem inklusiven Theaterstück zur Feier des 60-jährigen Bestehens des Bildungs- und Pflegeheims St. Martin Düngenheim zu den Darstellern auf der Bühne. Brigitte Meier

1966 gründeten einige Kreuzschwestern ein kleines „Heim für schwach begabte Knaben“. Daraus entwickelte sich das Bildungs- und Pflegeheim St. Martin Düngenheim. Der runde Geburtstag wurde nun mit einem besonderen Theaterstück gefeiert.

Vor rund 180 Jahren ermöglichte Adèle de Glaubitz in Straßburg jungen Mädchen aus armen Verhältnissen eine Ausbildung in der Hauswirtschaft, um ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. 1848 gründete die katholische Adelige die Kongregation der Kreuzschwestern.







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