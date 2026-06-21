1966 gründeten einige Kreuzschwestern ein kleines „Heim für schwach begabte Knaben“. Daraus entwickelte sich das Bildungs- und Pflegeheim St. Martin Düngenheim. Der runde Geburtstag wurde nun mit einem besonderen Theaterstück gefeiert.
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Vor rund 180 Jahren ermöglichte Adèle de Glaubitz in Straßburg jungen Mädchen aus armen Verhältnissen eine Ausbildung in der Hauswirtschaft, um ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. 1848 gründete die katholische Adelige die Kongregation der Kreuzschwestern.