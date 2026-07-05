Teure Angelegenheit
280 Euro für 15 Minuten Falschparken in Wittlich?
Symbolbild: Eine Leserin zahlte 280 Euro an ein privates Unternehmen, weil sie für 15 Minuten auf einem privaten Patientenparkpl
Symbolbild: Eine Leserin zahlte 280 Euro an ein privates Unternehmen, weil sie für 15 Minuten auf einem privaten Patientenparkplatz parkte. Sind solch hohe Summen rechtens oder überzogen?
dpa-tmn/Christin Klose

Nach 15 Minuten Falschparken auf einem Privatparkplatz in Wittlich zahlte eine Frau 280 Euro an ein privates Unternehmen. Ob das rechtens ist und was beachtet werden sollte.

Lesezeit 4 Minuten
280 Euro Strafe wegen Falschparkens auf einem Privatparkplatz? Diese Summe zahlte eine Frau aus Wittlich an ein privates Unternehmen, nachdem sie nach eigener Aussage 15 Minuten auf einem privaten Patientenparkplatz geparkt hatte. Die Frau möchte anonym bleiben, erzählt aber von einer für sie skurrilen Geschichte.

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