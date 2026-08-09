Hiroshima-Gedenktag in Büchel
24 Stunden Beten für den Atomwaffenabzug
Mit einer Fastenaktion und einem 24-Stunden-Dauergebet forderten die Aktivisten der Friedensbewegung den Abzug der Atomwaffen au
Mit einer Fastenaktion und einem 24-Stunden-Dauergebet forderten die Aktivisten der Friedensbewegung den Abzug der Atomwaffen aus Büchel.
Dieter Junker

Am Hiroshima-Gedenktag haben sich Aktivisten der Friedensbewegung am Fliegerhorst Büchel versammelt, um sich für die Abschaffung von Atomwaffen einzusetzen. Mit Gebeten, Mahnwachen und einer Fastenaktion setzten sie ein Zeichen für den Frieden.

Lesezeit 2 Minuten
Es hat mittlerweile schon eine lange Tradition. Bereits seit 2010 gibt es rund um die Gedenktage zu den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki eine Fastenaktion mit Friedensgebeten, Mahnwachen, Gedenkzeiten und einem 24-stündigen Dauergebet direkt am Haupttor des Fliegerhorstes Büchel.
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