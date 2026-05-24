Mit zehn durfte er noch nicht 15-Jährige aus der Eifel betreibt seine eigene Firma 24.05.2026, 10:00 Uhr

i Der 15-jährige Unternehmer zeigt einige seiner Produkte aus dem 3D-Drucker. Susanne Stumm

Er ist Erfinder, vielleicht auch ein Nerd und: ein Jungunternehmer – und das mit 15 Jahren. Dominik Schkalei eröffnet ein Geschäft in Daun. Wie es dazu kam und was er anbietet.

Routiniert schließt Dominik Schkalei die Tür zu seinem Geschäft in der Dauner Burgfriedstraße auf. Dort, wo früher der Secondhandladen „A bis Z“ war, ist jetzt sein eigenes Unternehmen für 3D-Druck und kreative Fertigung untergebracht.Im Hemd steht er hinter der kleinen Empfangstheke und spricht mit seiner Besucherin vom Volksfreund.







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