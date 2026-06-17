Ukrainer in Wissen Zusammen die Erfolgsgeschichte Café Kiew geschrieben Thomas Hoffmann 17.06.2026, 19:30 Uhr

i Während des jüngsten Café Kiew bedankten sich viele der Ukrainer mit Musik, einer Torte und einer Urkunde bei den Akteuren der Wissener Initiative. Thomas Hoffmann

Das Café Kiew in Wissen ist eine vorbildliche Initiative in Sachen Integration und Ehrenamt. Viele Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind, wissen das regelmäßige Angebot zu schätzen. Wenngleich ihre Anzahl in der Siegstadt geringer geworden ist.

Anfang April 2022 wurde das Café Kiew in Wissen ins Leben gerufen. Nach vier Jahren zogen die Initiatoren und Gäste nun Bilanz. Um es mit zwei Worten zu sagen: eine Erfolgsgeschichte. Das wurde am Dienstagnachmittag deutlich, als sich viele Gäste erneut im Wissener katholischen Pfarrheim einfanden, unter ihnen Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff und der evangelische Pfarrer Marcus Tesch.







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