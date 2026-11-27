Erfolg für Manfred Höfer Wölfe im Westerwald: Seltene Bilder aus freier Wildbahn Manfred Höfer 27.11.2026, 12:00 Uhr

i Verabredung für ein Spiel nach Wolfsart? Manfred Höfer sind seltene Aufnahmen im Westerwald gelungen. Manfred Höfer

Sie wittern Menschen meist lange, bevor wir sie überhaupt wahrnehmen, und suchen keine Begegnung. Wölfe gehören zu den schwierigsten Motiven der Naturfotografie. Unserem Mitarbeiter Manfred Höfer sind dennoch außergewöhnliche Aufnahmen gelungen.

Im Jahr 1841 wurde nach alten Aufzeichnungen bei Herschbach der letzte Wolf im Westerwald erlegt. Damit hatte sich das Thema „Wolf“ – wie man meinte – endgültig erledigt. Auch im übrigen Deutschland und in den meisten anderen europäischen Staaten war der Wolf bis zum Ende des 19.







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