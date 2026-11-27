Und von einem auf den anderen Tag ändert sich das Leben: Barbara Weber und Detlef Bensch aus Gebhardshain haben das erfahren. Sie betreuen daheim ihren pflegebedürftigen Neffen. Könnte sie eine Genossenschaft aus Gleichgesinnten entlasten?
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Das Leben von Barbara Weber und ihrem Ehemann Detlef Bensch hat Mitte vergangenen Jahres eine unerwartete Wendung genommen. „Meine Schwester ist im Juni 2025 gestorben. Seitdem kümmern wir uns um ihren pflegebedürftigen Sohn Peter“, erzählt die Gebhardshainerin im Gespräch mit unserer Zeitung.