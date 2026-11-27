Paar aus Gebhardshain in Sorge „Wir möchten Peter nicht ins Heim geben“ Markus Kratzer 27.11.2026, 14:48 Uhr

i Klaus und Mechthild Molzberger (außen) sowie die Eheleute Barbara Weber und Detlef Bensch teilen eine gemeinsame Herausforderung. Beide Paare betreuen einen pflegebedürftigen Angehörigen und sorgen sich um dessen Zukunft. Ist eine Genossenschaft die Lösung für eine langfristige Betreuung im familiären Umfeld? Markus Kratzer

Und von einem auf den anderen Tag ändert sich das Leben: Barbara Weber und Detlef Bensch aus Gebhardshain haben das erfahren. Sie betreuen daheim ihren pflegebedürftigen Neffen. Könnte sie eine Genossenschaft aus Gleichgesinnten entlasten?

Das Leben von Barbara Weber und ihrem Ehemann Detlef Bensch hat Mitte vergangenen Jahres eine unerwartete Wendung genommen. „Meine Schwester ist im Juni 2025 gestorben. Seitdem kümmern wir uns um ihren pflegebedürftigen Sohn Peter“, erzählt die Gebhardshainerin im Gespräch mit unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen