Obdachlose sind vielen Gefahren auf der Straße ausgesetzt, kalte Temperaturen sind nicht zu unterschätzen und können Lebensgefahr bedeuten. Aber wie kann man Wohnungslosen im Westerwald helfen? Tatjana Bär-Otto von der Caritas Rhein-Sieg gibt Tipps.
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Nicht nur Hitze kann Gefahren für Menschen bieten, die ohne Obdach auf der Straße leben. Die kälteren Temperaturen können ebenfalls zur Gefahr werden, wie Diplom-Sozialpädagogin Tatjana Bär-Otto von der Fachberatung Wohnraumsicherung der Caritas Rhein-Sieg in Altenkirchen im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.