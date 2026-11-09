Caritas Rhein-Sieg gibt Tipps Winter ist eine gefährliche Zeit für Obdachlose Annika Stock 09.11.2026, 17:00 Uhr

i Eine obdachlose Frau schiebt ihr Hab und Gut in einem Einkaufswagen (Symbolbild). Arne Dedert. picture alliance/dpa

Obdachlose sind vielen Gefahren auf der Straße ausgesetzt, kalte Temperaturen sind nicht zu unterschätzen und können Lebensgefahr bedeuten. Aber wie kann man Wohnungslosen im Westerwald helfen? Tatjana Bär-Otto von der Caritas Rhein-Sieg gibt Tipps.

Nicht nur Hitze kann Gefahren für Menschen bieten, die ohne Obdach auf der Straße leben. Die kälteren Temperaturen können ebenfalls zur Gefahr werden, wie Diplom-Sozialpädagogin Tatjana Bär-Otto von der Fachberatung Wohnraumsicherung der Caritas Rhein-Sieg in Altenkirchen im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.







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