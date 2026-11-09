Caritas Rhein-Sieg gibt Tipps
Winter ist eine gefährliche Zeit für Obdachlose 
Eine obdachlose Frau schiebt ihr Hab und Gut in einem Einkaufswagen (Symbolbild).
Eine obdachlose Frau schiebt ihr Hab und Gut in einem Einkaufswagen (Symbolbild).
Arne Dedert. picture alliance/dpa

Obdachlose sind vielen Gefahren auf der Straße ausgesetzt, kalte Temperaturen sind nicht zu unterschätzen und können Lebensgefahr bedeuten. Aber wie kann man Wohnungslosen im Westerwald helfen? Tatjana Bär-Otto von der Caritas Rhein-Sieg gibt Tipps.

Lesezeit 3 Minuten
Nicht nur Hitze kann Gefahren für Menschen bieten, die ohne Obdach auf der Straße leben. Die kälteren Temperaturen können ebenfalls zur Gefahr werden, wie Diplom-Sozialpädagogin Tatjana Bär-Otto von der Fachberatung Wohnraumsicherung der Caritas Rhein-Sieg in Altenkirchen im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.
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