Stillstand in Scheuerfeld Wieso blockierte Güterzug stundenlang die Siegstrecke? 18.11.2025, 18:00 Uhr

i Die Schranken sind am Montagabend zwischen Scheuerfeld und Wallmenroth dauerhaft geschlossen. Ein Güterzug blockiert den Streckenbereich. Daniel-D. Pirker

Für mehrere Stunden gab es kein Durchkommen am Bahnübergang zwischen Scheuerfeld und Wallmenroth. Ein Güterzug blockierte die besonders ungünstige Stelle. Wieso ausgerechnet dort? Nun äußert sich die Deutsche Bahn zu dem rätselhaften Vorfall.

Stillstand in Scheuerfeld: Stundenlang blockierte am Montagabend ein Güterzug den Bahnübergang zwischen Scheuerfeld und Wallmenroth. Für Züge war auf dem Gleis Richtung Köln von Siegen kommend bis in die tiefe Nacht hinein kein Durchkommen. Vor den Schranken bildeten sich vor allem auf Wallmenrother Seite Schlangen von Autos, Lkws und auch einem Bus der Westerwaldbus mit ratlosen Gesichtern hinter den Steuern.







