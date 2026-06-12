Digitale Technik soll eine marode Brücke im Bergischen Land entlasten: Auf der Wiehltalbrücke greift künftig automatisierte Kontrolle gegen überladene Lkw. Was das für Verkehr und Sanierungspläne bedeutet, bleibt spannend.

Das bestehende Fahrverbot für Lkw über 44 Tonnen auf der Wiehltalbrücke wird nicht ausreichend eingehalten. Das teilt die Autobahn GmbH mit und reagiert deshalb mit der Installation einer WIM-Anlage (Weigh-in-Motion) zur automatisierten Gewichtskontrolle des Schwerverkehrs.

Daher kommt es auf der A4 im Zuge der Installation der WIM-Anlage zu folgenden verkehrlichen Einschränkungen: Von Freitag, 13. Juni, 15 Uhr, bis Samstag, 14. Juni, 17 Uhr, ist die A4 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Reichshof/Bergneustadt und Gummersbach gesperrt. Eine Umleitung ist über die Bedarfsumleitung U71 (blaue Tafeln) ausgeschildert. Unabhängig davon kann es außerhalb der Verkehrsspitzenzeiten weiterhin vorkommen, dass Fahrstreifen rund um die Wiehltalbrücke in beiden Fahrtrichtungen zeitweise entfallen. Die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen werden laut Autobahn GmbH nicht gesondert angekündigt.

Am letzten Maiwochenende war bereits die Anlage in Fahrtrichtung Olpe errichtet worden. Von der jetzigen Maßnahme dürften erneut auch Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Altenkirchen betroffen sein.

Wie aktuelle Monitoring-Ergebnisse zeigten, werden die bestehenden Verkehrsregelungen trotz der seit Dezember 2024 umgesetzten Entlastungsmaßnahmen nicht ausreichend eingehalten. Insbesondere überqueren weiterhin schwere Lkw das Bauwerk. Zudem werde der vorgeschriebene Mindestabstand von 50 Metern zwischen Lkw häufig unterschritten, heißt es in der Mitteilung.

Ziel der jetzigen Maßnahme ist es, Verstöße frühzeitig zu erkennen und die Belastung der Brücke wirksam zu reduzieren. Dazu werden Lkw über 44 Tonnen künftig vor der Wiehltalbrücke mithilfe der WIM-Achslastmessstellen automatisch gewogen, erkannt und gezielt ausgeleitet, um die Einhaltung der geltenden Beschränkungen zu verbessern und den übrigen Verkehr aufrechtzuerhalten.

Diese Maßnahme diene dem Schutz der Wiehltalbrücke, schreibt die Autobahn AG. Weitere Schäden sollen vermieden und eine vollständige Sperrung für alle Verkehrsteilnehmenden verhindert werden.

Auf der Grundlage vorausgegangener Berechnungen und der Bewertung der Ergebnisse der Bauwerksprüfung im Winter 2024/25 wurde festgestellt, dass die in den 1970er-Jahren errichtete, rund 700 Meter lange Wiehltalbrücke Defizite in der Tragfähigkeit aufweist. Seitdem führt die Autobahn GmbH ein engmaschiges Brückenmonitoring am Bauwerk durch. Zum Schutz des Bauwerks und zur Aufrechterhaltung des Verkehrs auf diesem Streckenabschnitt fahren Verkehrsteilnehmende nun auf dem linken Fahrstreifen in der Mitte des Bauwerks. Zudem ist die Brücke für den genehmigungspflichtigen Schwerverkehr gesperrt. Die Autobahn GmbH plant derzeit mit Hochdruck eine Verstärkungs- und Instandsetzungsmaßnahme, die das Bauwerk bis zum Ersatzneubau befahrbar hält.