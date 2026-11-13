Im Archiv geblättert
Wied-Scala ist das preisgekrönte Kino im AK-Land
Das kleine, fast schon nostalgische Kino Wied-Scala in Neitersen erhielt großen Zuwachs, denn die Programm-Macher aus Neitersen
Das kleine, fast schon nostalgische Kino Wied-Scala in Neitersen erhielt großen Zuwachs, denn die Programm-Macher aus Neitersen vergrößerten sich in Hachenburg mit einem Multiplex-Kino. Doch die Wied Scala besteht weiterhin.
Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im November des Jahres 2006 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht.

Lesezeit 2 Minuten
Wie viel Platz hat ein Kind auf dem Schulhof? Großes Kino für das kleine Programm-Kino Wied-Scala in Neitersen und Baubeginn für die Raiffeisenhalle in Güllesheim: Vor 25 Jahren lieferte die RZ interessante Themen:1 In die Prioritätenliste hatte das Land den Ausbau der maroden L 279 aufgenommen.
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