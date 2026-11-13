Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im November des Jahres 2006 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht.

Wie viel Platz hat ein Kind auf dem Schulhof? Großes Kino für das kleine Programm-Kino Wied-Scala in Neitersen und Baubeginn für die Raiffeisenhalle in Güllesheim: Vor 25 Jahren lieferte die RZ interessante Themen:

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In die Prioritätenliste hatte das Land den Ausbau der maroden L 279 aufgenommen.