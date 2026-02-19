Bequemeres Parken, attraktiveres Angebot: Eine Umfrage unserer Zeitung in der Fußgängerzone bringt viele Vorschläge, um der Innenstadt mehr Aufenthaltsqualität zu geben.

Was braucht die Fußgängerzone der Kreisstadt, um wieder attraktiver zu werden? Zu diesem Thema haben wir eine Umfrage gemacht und dabei vielschichtige Antworten erhalten.

Jörg Schüler sieht, dass der Käufer in der Regel bequem ist und am liebsten dort einkaufen geht, wo er mit dem Auto direkt vor das Geschäft fahren kann.