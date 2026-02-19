Umfrage in der Fußgängerzone
Wie kann Altenkirchen für Kunden attraktiver werden?
Was braucht die Fußgängerzone in Altenkirchen um wieder attraktiver für Besucher zu werden. Diesem Thema sind wir in einer Befragung nachgegangen.
Werner Klak

Bequemeres Parken, attraktiveres Angebot: Eine Umfrage unserer Zeitung in der Fußgängerzone bringt viele Vorschläge, um der Innenstadt mehr Aufenthaltsqualität zu geben.

Lesezeit 2 Minuten
Was braucht die Fußgängerzone der Kreisstadt, um wieder attraktiver zu werden? Zu diesem Thema haben wir eine Umfrage gemacht und dabei vielschichtige Antworten erhalten. Jörg Schüler sieht, dass der Käufer in der Regel bequem ist und am liebsten dort einkaufen geht, wo er mit dem Auto direkt vor das Geschäft fahren kann.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

