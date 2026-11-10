Aus Betzdorf vertriebene Juden
Werder: „Antisemitismus und Rassismus werden lauter“
Der Erste Beigeordnete der Stadt Betzdorf, Hans-Werner Werder, legte ein Gesteck zum Gedenken nieder.
Der Erste Beigeordnete der Stadt Betzdorf, Hans-Werner Werder, legte ein Gesteck zum Gedenken nieder.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Anfang 1930 gab es noch etwa 20 Familien und mehr als 40 jüdische Bürger in Betzdorf. Acht Jahre später waren sie alle fort. Nun wurde wieder an ihr Schicksal erinnert – aber auch ein klarer Auftrag für die Gegenwart abgeleitet. 

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Ein Gesteck ziert die Rosette am Übergang zur Viktoriastraße in Betzdorf. Es ist ein sichtbares Zeichen, dass sich Bürger der Stadt an die Pogrome am 9. November erinnern. Die Gedenkfeier wurde in diesem Jahr vom Betzdorfer Geschichtsverein im „Haus der Betzdorfer Geschichte“ ausgerichtet.
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