Tierschutz in Werkhausen
Wenn Kühe online gehen: Sensoren warnen vor Hitzestress
Jede Kuh trägt ein Halsband mit einem Responder, der unter anderem Daten zur Aktivität übermittelt.
Jede Kuh trägt ein Halsband mit einem Responder, der unter anderem Daten zur Aktivität übermittelt.
Marga Krapp

Auf dem Hof der Familie Orfgen in Werkhausen erfassen Sensoren die Gesundheitsdaten jeder Kuh und geben frühzeitig Hinweise, wenn sie unter Hitze leidet.

Lesezeit 3 Minuten
Elvira schaut neugierig durch das Stallgitter, wenn sie Menschen sieht. Eigentlich könnte sie nach draußen gehen, doch sie bleibt lieber drinnen. Die Kühe auf dem Hof der Familie Orfgen in Werkhausen haben freien Zugang zur Weide. An heißen Tagen bevorzugen sie den Stall, weil er Schatten spendet und große Ventilatoren für Luftbewegung sorgen.
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