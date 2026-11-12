Chor in der Kirche
Weihnachtskonzert in Betzdorf: Glaube, Hoffnung, Liebe
Der Chor "Haste Töne" lädt zum Abschluss des 40-jährigen Bestehens zum großen Weihnachtskonzert in die Pfarrkiche Maria Königin
Der Chor "Haste Töne" lädt zum Abschluss des 40-jährigen Bestehens zum großen Weihnachtskonzert in die Pfarrkiche Maria Königin in Betzdorf-Bruche ein.
Claudia Geimer

Kerzenlicht, Mitsing‑Momente und überraschend energiegeladene Stücke: Der Chor „Haste Töne“ lädt zu einem Weihnachtsabend, der Tradition und Moderne verbindet. Ein Erlebnis für alle Sinne.

Lesezeit 1 Minute
Glaube, Hoffnung, Liebe und Frieden – diese vier Themenschwerpunkte stehen im Mittelpunkt des großen Weihnachtskonzerts von „Haste Töne“ am Samstag, 19. Dezember, 17 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche Maria Königin in Betzdorf-Bruche.„Vier Themen, wie die vier Lichter am Adventskranz“, meint Sängerin Jessica Manolis bei der Vorstellung des Programms am Rande einer Probe im Pfarrheim.
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