Chor in der Kirche Weihnachtskonzert in Betzdorf: Glaube, Hoffnung, Liebe Claudia Geimer 12.11.2026, 17:22 Uhr

i Der Chor "Haste Töne" lädt zum Abschluss des 40-jährigen Bestehens zum großen Weihnachtskonzert in die Pfarrkiche Maria Königin in Betzdorf-Bruche ein. Claudia Geimer

Kerzenlicht, Mitsing‑Momente und überraschend energiegeladene Stücke: Der Chor „Haste Töne“ lädt zu einem Weihnachtsabend, der Tradition und Moderne verbindet. Ein Erlebnis für alle Sinne.

Glaube, Hoffnung, Liebe und Frieden – diese vier Themenschwerpunkte stehen im Mittelpunkt des großen Weihnachtskonzerts von „Haste Töne“ am Samstag, 19. Dezember, 17 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche Maria Königin in Betzdorf-Bruche.„Vier Themen, wie die vier Lichter am Adventskranz“, meint Sängerin Jessica Manolis bei der Vorstellung des Programms am Rande einer Probe im Pfarrheim.







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