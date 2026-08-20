Nach dem Waldbrand
Was wird der Feuerwehreinsatz in Gebhardshain kosten?
Nach dem Waldbrand in Gebhardshain ist eine schwarz verkohlte Fläche übrig geblieben.
Nach dem Waldbrand in Gebhardshain ist eine schwarz verkohlte Fläche übrig geblieben.
Thomas Leurs

Beim Waldbrand in Gebhardshain sind Wohngebiet und Schule von den Flammen verschont geblieben. Trotzdem ist der Schaden enorm. Der Einsatz von Feuerwehr, DRK, Polizei und weiteren Helfern ebenso. Wer muss am Ende dafür bezahlen?

Lesezeit 3 Minuten
Mehr als 300 Feuerwehrleute im Einsatz, drei Hubschrauber, Unmengen an Material. Wie viel die Waldbrandbekämpfung am vergangenen Sonntag in Gebhardshain am Ende kosten wird, steht noch lange nicht fest. Das wird die Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain erst in den kommenden Wochen erfassen und errechnen können.
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