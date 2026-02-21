Ungewöhnlicher Parkplatzfall Warum ein Peugeot am Stadion in Betzdorf eingezäunt ist Thomas Leurs 21.02.2026, 15:00 Uhr

i Seit mehreren Tagen steht ein Fahrzeug auf dem Parkplatz auf dem Bühl in Betzdorf eingezäunt. Thomas Leurs

Seit ein paar Tagen steht ein Fahrzeug in Betzdorf eingezäunt auf einem Parkplatz. Was hat es damit auf sich? Wir haben beim Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain nachgefragt.

Seit Kurzem bietet der Parkplatz direkt am Stadion Auf dem Bühl in Betzdorf einen ungewöhnlichen Anblick. Ein schwarzer Peugeot 206 steht dort geparkt, umgeben von drei Zäunen und Absperrband. Wegfahren ist mit den Pkw erst mal nicht mehr möglich. Was hat es dem abgestellten Fahrzeug auf sich?







