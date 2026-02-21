Ungewöhnlicher Parkplatzfall
Warum ein Peugeot am Stadion in Betzdorf eingezäunt ist
Seit mehreren Tagen steht ein Fahrzeug auf dem Parkplatz auf dem Bühl in Betzdorf eingezäunt.
Seit mehreren Tagen steht ein Fahrzeug auf dem Parkplatz auf dem Bühl in Betzdorf eingezäunt.
Thomas Leurs

Seit ein paar Tagen steht ein Fahrzeug in Betzdorf eingezäunt auf einem Parkplatz. Was hat es damit auf sich? Wir haben beim Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Seit Kurzem bietet der Parkplatz direkt am Stadion Auf dem Bühl in Betzdorf einen ungewöhnlichen Anblick. Ein schwarzer Peugeot 206 steht dort geparkt, umgeben von drei Zäunen und Absperrband. Wegfahren ist mit den Pkw erst mal nicht mehr möglich. Was hat es dem abgestellten Fahrzeug auf sich?

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren