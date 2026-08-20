Horror-Unfall in der Siegener Innenstadt: Beim Rangieren mit einem Traktor erfasst ein städtischer Arbeiter einen Fußgänger, der tödliche Verletzungen erleidet. Bei der Spurensuche werden In-Ear-Kopfhörer neben dem jungen Mann gefunden.

Nach einem Verkehrsunfall in der Siegener Innenstadt ist ein 23-jähriger Fußgänger seinen schweren Verletzungen erlegen. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 28-Jähriger am Mittwochvormittag mit einem städtischen Traktor samt Wasseranhänger in der Brüder-Busch-Straße unterwegs, um die Grünflächen und Bäume zu bewässern. Beim Rangieren erfasste er den Fußgänger, wie die um 10.18 Uhr alarmierte Polizei meldet.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Gummersbach unterstützte die Siegener Polizei bei der Unfallaufnahme. Dabei wurden In-Ear-Kopfhörer neben dem jungen Mann auf dem Boden gefunden. Ob er diese während des Unfalls getragen hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein Bestatter holte den Leichnam vom Unfallort ab. Die Staatsanwaltschaft ordnete bereits eine Obduktion an. Die Polizei stellte das Traktor-Gespann zur weiteren Spurenauswertung sicher. Eine 69-jährige Augenzeugin sowie der 28-jährige Traktorfahrer wurden vor Ort notfallseelsorgerisch betreut.