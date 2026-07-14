Heißer Westerwald
Von der „Herdplatte“ in den Kirchenkeller
Geschichten vom kleinen Eisbär in kühler Umgebung: Helga Schäfer (links) und Dorothee Rosenthal arbeiten in der Bücherei der eva
Geschichten vom kleinen Eisbär in kühler Umgebung: Helga Schäfer (links) und Dorothee Rosenthal arbeiten in der Bücherei der evangelischen Kirche in Altenkirchen.
Marga Krapp

41 Grad auf dem Schlossplatz, kühle 27,3 Grad im Kirchenkeller und heiße 45 Grad am Imbiss: An einem Tag im Sommer zeigt sich, wo es in Altenkirchen und Umgebung besonders heiß ist und wo noch etwas Abkühlung zu finden ist. 

Lesezeit 3 Minuten
Um 17 Uhr zeigt das Thermometer auf dem Schlossplatz in Altenkirchen 41 Grad Celsius an. Kein Baum, kaum Schatten, nur Steinplatten und ringsherum Beton: Die Fläche liegt schutzlos in der Sonne und strahlt Hitze ab wie eine Herdplatte.Nur 100 Meter weiter ist von der Gluthitze kaum noch etwas zu spüren.
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