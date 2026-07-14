41 Grad auf dem Schlossplatz, kühle 27,3 Grad im Kirchenkeller und heiße 45 Grad am Imbiss: An einem Tag im Sommer zeigt sich, wo es in Altenkirchen und Umgebung besonders heiß ist und wo noch etwas Abkühlung zu finden ist.
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Um 17 Uhr zeigt das Thermometer auf dem Schlossplatz in Altenkirchen 41 Grad Celsius an. Kein Baum, kaum Schatten, nur Steinplatten und ringsherum Beton: Die Fläche liegt schutzlos in der Sonne und strahlt Hitze ab wie eine Herdplatte.Nur 100 Meter weiter ist von der Gluthitze kaum noch etwas zu spüren.