100 Jahre SV Güllesheim Vom Matschplatz bis in die Verbandsliga Jörg Niebergall 23.11.2026, 17:00 Uhr

i So präsentierte sich die Fußballmannschaft des SV Güllesheim 1979. Archiv SV Güllesheim

Sie erlebten Aufstiege, Rückschläge und den Wandel des Vereins. Beim Jubiläum in Horhausen ehrte der SV Güllesheim langjährige Mitglieder. Dabei wurde deutlich: Was über ein Jahrhundert gewachsen ist, lässt sich eben nicht allein in Tabellen ablesen.

Früher ging es mit dem Fahrrad zum Auswärtsspiel, Fußballschuhe wurden beim Schuster geflickt. Verschwand der Ball im Wald, musste die Mannschaft suchen. Heute gibt es Kunstrasen und moderne Umkleiden. In 100 Jahren hat sich beim SV Güllesheim einiges verändert.







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