Philharmonie Südwestfalen
Unvergesslicher Filmmusikabend in Betzdorfer Stadthalle
Wunderschöne Melodien sorgten für einen unvergesslichen Abend.
Wunderschöne Melodien sorgten für einen unvergesslichen Abend.
Gaby Wertebach

Ein Abend in der Betzdorfer Stadthalle verwandelte bekannte Filmszenen in ergreifende Klangbilder. Mit Witz des Moderators, voller Orchesterkraft und begeistertem Applaus wurde das Jubiläumskonzert zur mitreißenden Zeitreise durch die Filmgeschichte.

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein besonderer Konzertabend am Samstag in der Betzdorfer Stadthalle. „Unser Hausorchester spielt heute nicht Brahms oder Beethoven, sondern widmet sich der Filmmusik“, so der Intendant der Philharmonie Südwestfalen, Michael Nassauer, bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste zum letzten Konzert vor der Sommerpause.

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