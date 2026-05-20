Neuwahlen am 31. Mai geplant Unmut in Fluterschen führte zu komplettem Ratsrücktritt Annika Stock 20.05.2026, 16:00 Uhr

i Das Wappen des Ortes prangt am Ortseingang und heißt Besucher willkommen. Rosig schien die kommunalpolitische Stimmung im kleinen Ort zuletzt nicht gewesen zu sein. Annika Stock

In Fluterschen trat der gesamte Ortsgemeinderat zurück, dadurch muss auch der Bürgermeister-Posten neu gewählt werden am 31. Mai. Doch warum kam es überhaupt dazu? Unserer Zeitung liegt dazu ein Schreiben vor, das in Fluterschen kursierte.

Am 31. Mai stehen Neuwahlen im kleinen Ort Fluterschen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an. Auslöser dafür ist der gesamte Rücktritt des Gemeinderates des kleinen Ortes, der am 25. Februar 2026 erklärt wurde.Am Montag, 13. April, lief die Frist für die Wahlvorschläge bei der VG Altenkirchen-Flammersfeld um 18 Uhr ab.







Artikel teilen

Artikel teilen