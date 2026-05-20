In Fluterschen trat der gesamte Ortsgemeinderat zurück, dadurch muss auch der Bürgermeister-Posten neu gewählt werden am 31. Mai. Doch warum kam es überhaupt dazu? Unserer Zeitung liegt dazu ein Schreiben vor, das in Fluterschen kursierte.
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Am 31. Mai stehen Neuwahlen im kleinen Ort Fluterschen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an. Auslöser dafür ist der gesamte Rücktritt des Gemeinderates des kleinen Ortes, der am 25. Februar 2026 erklärt wurde.Am Montag, 13. April, lief die Frist für die Wahlvorschläge bei der VG Altenkirchen-Flammersfeld um 18 Uhr ab.