L280 bei Niederfischbach dicht Umleitung nervt, bringt aber auch direkte Vorteile Daniel-D. Pirker 06.10.2026, 10:05 Uhr

i Mitarbeiterin Tanja von "Toms Imbiss" in Niederfischbach präsentiert das Lieblingsgericht vieler Kunden: Currywurst-Pommes. Die aktuelle Umleitung habe ihr zufolge direkte Folgen für das Geschäft. Daniel-D. Pirker

Für die Anwohner ist die Sperrung der L280 um Niederfischbach kein Vergnügen, führt die Umleitung doch mitten durch den Ort. Doch ein Besuch bei „Toms Imbiss“ offenbart: Durch die ungewohnte Situation gibt es nicht nur Nachteile.

„Wer die Wurst in Föschbe nicht kennt, der hat die Welt verpennt.“ Das Zitat stammt von einem älteren Kunden von „Toms Imbiss“, einer Pommesbude in Niederfischbach, gelegen zwischen Netto und der G. Würth GmbH. Und offenbar kennen die Wurst des Verkaufswagens an der Industriestraße seit einigen Wochen mehr Nicht-Niederfischbacher, als das zuvor noch der Fall war.







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