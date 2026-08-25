Regen mildert Dürrefolgen kaum
Trockenheit bedroht Wälder trotz Regen im AK-Land
Auch im Westerwald kein seltener Anblick: Die lang anhaltende Trockenheit hat wie an dieser Birke stellenweise Blätter vertrockn
Auch im Westerwald kein seltener Anblick: Die lang anhaltende Trockenheit hat wie an dieser Birke stellenweise Blätter vertrocknen lassen, die bereits Ende August herabfallen.
Valentin Gensch. picture alliance/dpa

Landregen lindert die Trockenheit nur oberflächlich. Forstamtsleiter Wagner warnt: Die Dürre wirkt weiter und stellt die Wälder im Wäller Land vor ernsthafte Herausforderungen.

Lesezeit 3 Minuten
  Wochenlang extreme Hitze, Waldbrände auch im Wäller Land – und kürzlich heftige Unwetter. Ist die verheerende Bodentrockenheit damit „Schnee von gestern“? – „Nein“, sagt Johannes Wagner. Der Leiter des Forstamtes Altenkirchen ist zwar erleichtert, dass es in den vergangenen Tagen statt kurzer Schauer wenigstens ausgiebigen Landregen gab.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren