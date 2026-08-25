Landregen lindert die Trockenheit nur oberflächlich. Forstamtsleiter Wagner warnt: Die Dürre wirkt weiter und stellt die Wälder im Wäller Land vor ernsthafte Herausforderungen.
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Wochenlang extreme Hitze, Waldbrände auch im Wäller Land – und kürzlich heftige Unwetter. Ist die verheerende Bodentrockenheit damit „Schnee von gestern“? – „Nein“, sagt Johannes Wagner. Der Leiter des Forstamtes Altenkirchen ist zwar erleichtert, dass es in den vergangenen Tagen statt kurzer Schauer wenigstens ausgiebigen Landregen gab.