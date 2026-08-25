Regen mildert Dürrefolgen kaum Trockenheit bedroht Wälder trotz Regen im AK-Land Julia Hilgeroth-Buchner 25.08.2026, 14:00 Uhr

i Auch im Westerwald kein seltener Anblick: Die lang anhaltende Trockenheit hat wie an dieser Birke stellenweise Blätter vertrocknen lassen, die bereits Ende August herabfallen. Valentin Gensch. picture alliance/dpa

Landregen lindert die Trockenheit nur oberflächlich. Forstamtsleiter Wagner warnt: Die Dürre wirkt weiter und stellt die Wälder im Wäller Land vor ernsthafte Herausforderungen.

Wochenlang extreme Hitze, Waldbrände auch im Wäller Land – und kürzlich heftige Unwetter. Ist die verheerende Bodentrockenheit damit „Schnee von gestern“? – „Nein“, sagt Johannes Wagner. Der Leiter des Forstamtes Altenkirchen ist zwar erleichtert, dass es in den vergangenen Tagen statt kurzer Schauer wenigstens ausgiebigen Landregen gab.







Artikel teilen

Artikel teilen