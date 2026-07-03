Italienische Lebensfreude Toskanische Nacht lockt 5000 Besucher nach Altenkirchen Marga Krapp 03.07.2026, 17:00 Uhr

i Die Toskanische Nacht verdiente ihren Namen nicht nur wegen des italienischen Flairs in der Kreisstadt, sondern auch wegen der Temperaturen. Emily Roos

Hohe Temperaturen hielten rund 5000 Besucher nicht davon ab, die Toskanische Nacht in Altenkirchen zu besuchen. Der Aktionskreis zieht eine positive Bilanz und will am bewährten Konzept festhalten.

Große Hitze, Livemusik bis spät in den Abend und rund 5000 Besucher in der Innenstadt: So bilanziert der Aktionskreis Altenkirchen die Toskanische Nacht. Thomas Wunder, Vorsitzender des Aktionskreises, der die Veranstaltung organisiert, spricht von einer „regelrechten Hitzeschlacht“, die bereits beim Aufbau begonnen habe.







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