Hohe Temperaturen hielten rund 5000 Besucher nicht davon ab, die Toskanische Nacht in Altenkirchen zu besuchen. Der Aktionskreis zieht eine positive Bilanz und will am bewährten Konzept festhalten.
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Große Hitze, Livemusik bis spät in den Abend und rund 5000 Besucher in der Innenstadt: So bilanziert der Aktionskreis Altenkirchen die Toskanische Nacht. Thomas Wunder, Vorsitzender des Aktionskreises, der die Veranstaltung organisiert, spricht von einer „regelrechten Hitzeschlacht“, die bereits beim Aufbau begonnen habe.