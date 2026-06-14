Integrationsarbeit beim Kicken
Stolzer Trainer: „Wir sind eine multikulturelle Truppe“
"Wir sind eine multikulturelle Truppe", sagt Trainer Ralf Schumann und ist stolz auf seine Jungs von der C2-Jugend der SG 06 Bet
"Wir sind eine multikulturelle Truppe", sagt Trainer Ralf Schumann und ist stolz auf seine Jungs von der C2-Jugend der SG 06 Betzdorf.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die C2-Jugend der SG 06 Betzdorf hat zu 99 Prozent Migrationshintergrund. Trainer Ralf Schumann würde seine Kicker für keine andere Truppe der Welt eintauschen. Und seine Schützlinge? Die lassen nichts auf ihren Coach kommen.

Lesezeit 3 Minuten
Fußball ist mehr als eine Weltmeisterschaft – jedenfalls für die Jungs der C2-Jugend der SG 06 Betzdorf. Die Mannschaft von Trainer Ralf Schumann ist besonders. „Die Kinder haben zu 99 Prozent einen Migrationshintergrund“, erzählt der 57-Jährige beim Gespräch in der Heimstätte der Grün-Weißen auf dem Bühl.

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