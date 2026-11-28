Bürgermeister äußern sich Steinwürfe am Q’damm Center: Polizei ermittelt weiter Annika Stock 28.11.2026, 08:00 Uhr

i Die Steine liegen noch gut erkennbar auf der beschädigten Anlage des Q’damm Centers. Ebenfalls sind die Schäden von der Quengelstraße gut sichtbar. Annika Stock

Die Ermittlungen der Polizei Altenkirchen zu den Steinwürfen auf die PV-Anlage am Q’damm Center laufen weiter. Stadtbürgermeister und VG-Chef äußern sich nach Ermittlung eines Tatverdächtigen. Weiterhin werden seitens der PI Zeugenhinweise erbeten.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Altenkirchen zu den Steinwürfen am Q’damm Center laufen weiter, wie Frank Feldhäuser von der PI auf Nachfrage unserer Zeitung am Freitagmittag bestätigt. Am 23. November vermeldete die Polizei Altenkirchen, dass ein tatverdächtiger Mann ermittelt wurde.







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