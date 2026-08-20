Ein Gartenfest in Alsdorf weckte große Solidarität für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Siegen. Wie die Aktion zustande kam – und warum dringend Ehrenamtliche fehlen, lesen Sie hier.
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Im Mai 2011 öffnete Margarete Ermert zum ersten Mal ihren wunderschönen Garten in Alsdorf für einen sozialen Zweck. 800 Euro kamen damals zusammen.Vor Kurzem konnte offiziell eine Spende von 3300 Euro an Verena Moczarski, die Koordinationsfachkraft des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes in Siegen, übergeben werden.