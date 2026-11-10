Autor der Westerwald-Krimis
„Sollte nach mir klingen“ – Micha Krämer über erste CD
Musik ist Micha Krämers Leidenschaft neben der Schriftstellerei. Im Winter bringt er eine CD heraus.
Musik ist Micha Krämers Leidenschaft neben der Schriftstellerei. Im Winter bringt er eine CD heraus.
Cécile Himmrich

Der Autor der Westerwald-Krimis ist vielseitig begabt. Das wissen die Besucher seiner Lesungen. Nun bringt der Micha Krämer sein erstes Musik-Album heraus. Der Kausener erklärt, wieso Authentizität für ihn an oberster Stelle stand. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer über Micha Krämer und seine Musik schreibt, der kommt an einem eher ungewöhnlichen Thema nicht vorbei: dem Instrumentenbau. Denn der Krimiautor baut in seiner Werkstatt in fast jeder freien Minute an eigenen Gitarren. Am liebsten sind ihm Gitarren der Bauart „Flying V“, wie sie legendäre Bands, etwa Kiss oder auch Metallica, spielen.
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