Tradition steht wieder an
So wurde das Brunnenfest in Weitefeld zum Kult-Event
Axel Hundt (rechts) und Hans-Joachim Wagner erzählen von den Planungen für das 39. Brunnenfest in Weitefeld am 1. August.
Axel Hundt (rechts) und Hans-Joachim Wagner erzählen von den Planungen für das 39. Brunnenfest in Weitefeld am 1. August.
Gaby Wertebach

Seit Jahrzehnten ist das Brunnenfest in Weitefeld Treffpunkt für Musik, Spiel und regionale Genüsse. Zahlreiche Ehrenamtliche sorgen dafür, dass das Dorffest zum echten Highlight für Jung und Alt wird. Am 1. August ist es wieder so weit.

Lesezeit 3 Minuten
1975 wurde der zentrale Brunnen in Weitefelds Ortsmitte nahe der Grundschule gebaut. Er dient als Treffpunkt der Dorfgemeinschaft. Als 1987 der Brunnen auf dem Schulhof eingeweiht werden sollte, lehnte die Freiwillige Feuerwehr die Ausrichtung der Feier ab.
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