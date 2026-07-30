Seit Jahrzehnten ist das Brunnenfest in Weitefeld Treffpunkt für Musik, Spiel und regionale Genüsse. Zahlreiche Ehrenamtliche sorgen dafür, dass das Dorffest zum echten Highlight für Jung und Alt wird. Am 1. August ist es wieder so weit.
Lesezeit 3 Minuten
1975 wurde der zentrale Brunnen in Weitefelds Ortsmitte nahe der Grundschule gebaut. Er dient als Treffpunkt der Dorfgemeinschaft. Als 1987 der Brunnen auf dem Schulhof eingeweiht werden sollte, lehnte die Freiwillige Feuerwehr die Ausrichtung der Feier ab.