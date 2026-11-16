Kurz vor Vollsperrung Siegstrecke: War Herbst bis jetzt wirklich so schlimm? Daniel-D. Pirker 16.11.2026, 12:30 Uhr

i Die Siegstrecke zwischen Siegen und dem Rheinland gehört zu den am stärksten belasteten Bahnstrecken in Deutschland. Daniel-D. Pirker

Bald wird die Siegstrecke für Monate gesperrt – für Pendler klingt das fast wie eine Erlösung. Neue Daten zeigen: Kurz vor dem Baustart im Dezember fallen bis zu 20 Prozent der Morgenzüge aus, teils gibt es mehr als eine Stunde Verspätung.

Es sind noch wenige Wochen bis zur Vollsperrung der Siegstrecke und der Pendlerfrust hat einen neuen Höhepunkt erreicht, wie Leserrückmeldungen zeigen. Ist der Ärger begründet? Ein Blick auf die statistischen 30-Tage-Auswertungen von Delaybahn beweist: Die Lage für Berufspendler zwischen Siegen, dem Kreis Altenkirchen und Köln hat sich im Herbst gegenüber dem September weiter zugespitzt.







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