Urlauber aus Rheinland-Pfalz hatten im Jahr 2025 eine Anreise-Odyssee mit einem Reisebus zum Anlegehafen einer Mittelmeer-Kreuzfahrt erlebt. Nun fiel das Urteil am Amtsgericht Duisburg-Ruhrort zur Urlauberklage. Hier lesen Sie die Urteilsbegründung.
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Es sollte ein schöner, entspannter Urlaub werden. Doch die Anreise zu einer langerwarteten Mittelmeer-Kreuzfahrt wurde für eine Gruppe von 45 Personen im Jahr 2025 zu einer nervenaufreibenden Odyssee, wie uns damals betroffene Urlauber aus dem Kreis Altenkirchen und aus der Mittelrheinregion schilderten.