Nach missglückter Busanreise Seereisedienst: Amtsgericht weist Urlauber-Klage ab Annika Stock 27.11.2026, 17:00 Uhr

i Das Kreuzfahrtschiff „Costa Favolosa“ konnte schlussendlich in Barcelona erreicht werden und die 45-köpfige Urlaubergruppe zu ihrer langersehnten Mittelmeer-Kreuzfahrt aufbrechen. Archivfoto: Bernd Kuller. Bernd Kuller

Urlauber aus Rheinland-Pfalz hatten im Jahr 2025 eine Anreise-Odyssee mit einem Reisebus zum Anlegehafen einer Mittelmeer-Kreuzfahrt erlebt. Nun fiel das Urteil am Amtsgericht Duisburg-Ruhrort zur Urlauberklage. Hier lesen Sie die Urteilsbegründung.

Es sollte ein schöner, entspannter Urlaub werden. Doch die Anreise zu einer langerwarteten Mittelmeer-Kreuzfahrt wurde für eine Gruppe von 45 Personen im Jahr 2025 zu einer nervenaufreibenden Odyssee, wie uns damals betroffene Urlauber aus dem Kreis Altenkirchen und aus der Mittelrheinregion schilderten.







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